وفاة والدة الفنانة فيدرا والموزع فهد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أعلنت الفنانة فيدرا وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها بموقع فيسبوك، وأعادت نشر منشور شقيقتها فاتن إذ كتبت:"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا والدتي لمحزونون بعظيم التسليم بقضاء الله وقدره، وبقلوب مؤمنة ..أنعى إليكم وفاة والدتي حياة محمد علي العناني التي انتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية اليوم 13 / 8 / 2020

وأكملت: "أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهمنا أنا وإخوتي فيدرا وفهد ودلال كل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وعلقت:" أمي في ذمة الله".

وفيدرا شقيقة الموزع الموسيقى فهد طليق الفنانة أنغام ووالد ابنها عبد الرحمن، حيث تزوجا عام 2004، وانفصلا.