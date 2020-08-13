عائشة بن أحمد تحتفل بعيد المرأة التونسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت الفنانة عائشة بن أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد المرأة التونسية الذي يوافق 13 أغسطس من كل عام.
ونشرت "عائشة" صور مجمعة لرموز نسائية تونسية، علقت عليها: "بمناسبة عيد المرأة التونسية، كل عام ونساء بلادي بألف خير ونجاح وتألق".
من ناحية أخرى، تستعد عائشة بن أحمد لطرح فيلمها الجديد "توأم روحي"، أواخر الشهر الجاري.
والفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، ورجاء الجداوي، عائشة بن أحمد، ومن إخراج عثمان أبو لبن.
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