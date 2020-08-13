شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعى سناء شافع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير سناء شافع.

وجاء في بيان للمهرجان: "الأستاذ الدكتور سناء شافع أحد أهم أعلام الفن والمسرح في مصر والعالم العربي، الذي قدم مسيرة فنية وعلمية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الإبداع والإنجاز العالمي والأكاديمي".

وتابع: "تتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لجموع فناني مصر والوطن العربي ولأسرته الكريمة، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".

ورحل عن عالمنا أمس الأربعاء الفنان الكبير سناء شافع، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عاما، وللفنان الراحل عددا من الأعمال الهامة أبرزها "الموظفون في الأرض"، "هارون الرشيد"، "حتى لا يطير الدخان"، وغيرها.