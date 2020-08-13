شريف منير عن سناء شافع: "وقف بجانبي أثناء دراستي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعى الفنان شريف منير، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الفنان الكبير سناء شافع.
وكتب: "بكل الأسى، أنعى أستاذي وصديقي الحبيب دكتور سناء شافع، وقف بجانبي أثناء دراستي في المعهد العالي للفنون المسرحية وكان سببًا أساسيًا لتخرجي في المعهد".
وتابع: "كان لي عظيم الشرف لما اشتغلت معاه في مسلسل الصفعة، رحم الله أستاذي، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
ورحل عن عالمنا أمس الأربعاء الفنان الكبير سناء شافع، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عامًا، وللفنان الراحل عدد من الأعمال المهمة أبرزها "الموظفون في الأرض"، "هارون الرشيد"، "حتى لا يطير الدخان"، وغيرها.
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