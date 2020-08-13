تراند اليوم : فيديو| فنانة شهيرة متهمة في قضية غسيل أموالي: هذا مصدر ثروتي



نفت الفنانة الكويتية، فوز الشطي، وجود شبهة غسيل أموال في ثروتها بعد أيام من قرار النيابة العامة في الكويت بتجميد أرصدتها في قضية "غسيل أموال" شملت العديد من الشخصيات العامة والمشاهير.

وتوعدت الشطي في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه التشهير بسمعتها.

وقالت إنها "تعمل بالوسط الفني منذ عام 2008، أي أكثر من 13 عامًا، وأي أموال موجودة في حسابها فهي من مجهودها الخالص"، مضيفة:: "أنا أجلس 12 ساعة في اللوكيشن يوميًا للتصوير".

وأشارت إلى أن "أي أموال زائدة لديها فهو من خير زوجها، كونها متزوجة من رجل أعمال.. وأنا كويتية أبًا عن جد ومن يريد أوراق أو إثباتات أو سؤالي بشأن مصدر أموالي فلا مشكلة لدي في ذلك، إلا أنه ليس من حق أحد التشهير بي".

وشددت الشطي على أن "أي شخص تسبب في التشهير بسمعتها والإضرار بها مهما كان منصبه، فلن تترك حقها لديه".

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وكانت النيابة العامة في الكويت أصدرت قرارًا الخميس الماضي، بتجميد أرصدة الفاشينيستا نهى نبيل، والفنانة فوز الشطي، بعد تقديم بلاغ ضدهما من قبل وحدة التحريات المالية إلى النيابة العامة، بتهمة غسيل الأموال.

وكانت صحيفة "القبس" نشرت قائمة بأسماء مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، المتهمين بـ"غسيل الأموال".

وعممت وزارة الداخلية الكويتية، أسماءهم المتهمين على المنافذ البرية والمطار، لمنع هروب المشتبه بهم في قضية الفساد المثيرة.

وضمت قائمة "مشاهير غسيل الأموال" 10 أشخاص، هم: يعقوب بوشهري، وفوز الفهد، ودانة الطويرش، ومشاري بو يابس، وحليمة بولند، وعبدالوهاب العيسى، وفرح الهادي، إضافة إلى جمال النجادة، وشفاء الخراز، ومريم رضا.