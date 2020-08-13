قلدت ترامب على “تيك توك” فـحصلت على فرصة في “نيتفليكس”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 12:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2020 11:57 صباحًا

وأعلنت شركة “نتفليكس” اليوم الأربعاء عن برنامج منوعات تقدمه الفنانة الكوميدية الأمريكية “سارة كوبر” التي أصبحت نجمة على تطبيق “تيك توك” بتقمصها شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسيتناول برنامج “سارة كوبر: كل شيء على ما يرام” قضايا “سياسية ” وغيرها من ” الموضوعات الخفيفة” حسبما قالت “نتفليكس” في بيان.

ومن المقرر عرض البرنامج في الخريف وسيظهر من خلاله ضيوف يشاركون في المقابلات.

وذاع صيت كوبر (42 عاما) في أبريل عندما بدأت في نشر مقاطع فيديو على تطبيق “تيك توك” تظهر فيها وهي تحرك شفتيها بالتزامن مع تصريحات يدلي بها ترامب بصوته.

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وفي أحد هذه المقاطع، تناولت كوبر تصريحات لترامب قوبلت بانتقادات واسعة النطاق، قال فيها إن الأشعة فوق البنفسجية والمطهرات قد تستطيع مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتجاوز عدد مشاهدات هذا المقطع على تيك توك 22 مليون مرة

وبدأت كوبر مسيرتها بأداء فقرات كوميدية أثناء عملها في شركات مثل “غوغل” و “ياهو” ولها كتابان كما استضافها البرنامج الحواري الشهير (جيمي كيميل لايف) يوم الثلاثاء.

وعملت شركة نتفلكيس في البداية بتقديم خدمة بيع وتأجير الأقراص المدمجة (دي في دي، وبلو راي)، وبعد عام من تأسيس الشركة قرر مؤسسها هاستنغز إيقاف مبيعات الأقراص المدمجة للتركيز على خدمة التأجير عبر البريد.

وفي عام 2007، وسعت الشركة أعمالها بتقديم خدمة البثّ عبر الإنترنت، مع إبقاء خدمة تأجير الأقراص المدمجة. وتوسعت الشركة عالميًا لتوفر خدماتها في كندا في عام 2010 واستمرت بتوسيع خدماتها عالميًا؛ في يناير، عام 2016، باتت الشركة توفر خدماتها حول العالم في أكثر من 190 دولة.