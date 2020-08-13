بعد خلاف..ممثلو “ديزني” يعودون للعمل بـهذه الشروط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 12:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2020 11:23 صباحًا

وبعد توف الملايين حول العالم عن أعمالهم، أو اتخاذهم الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملهم، كان ممثلو ديزني لا يستطيعون وضع الكمامة خلال التمثيل، الأمر الذي كاد ليعرضهم للإصابة.

وقالت ديزني يوم الأربعاء إنها ستوفر مساحة خارج والت ديزني وورلد في أورلاندو لإقامة موقع اختبارات تديره وحدة إدارة الطوارئ في فلوريدا. وسيكون الموقع مفتوحا للعاملين في ديزني من أعضاء فرق التمثيل وللعامة.

وقالت ديزني في بيان ”نعمل على دعم كل فرق التمثيل وكل العاملين“.

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وأعيد فتح أبواب مدينة والت ديزني للجمهور يوم 11 يوليو تموز مع اتخاذ إجراءات سلامة تشمل تقليل عدد الجمهور والالتزام بالتباعد في الصفوف واشتراط وضع الكمامات للزائرين والعاملين.

وقالت الجمعية التي تمثل نحو 750 ممثلا إن الإجراءات لا تكفي وطالبت بإجراء اختبارات منتظمة. وفتحت ديزني أبوابها دون الممثلين.

والت ديزني، كان رجل أَعمال، و‌منتج، و‌مخرج، و‌سِينارِستِ، و‌اختصاصي رسوم متحركة أَمرِيكيّ، ولد في 5 دِيسِمبر 1901. يُعد دِيزنِي الشخصيّة المحوريّة لِتارِيخ سِينما الرسوم المتحرِكة للأَطفال، كما يُعتبر أَيقُونة ثقافِية فِي هذا المجال، وذلِك بِفضلِ مُساهماتهِ الهامّة فِي صِناعة التّرفِيه خِلال مُعظّم القرن العِشرِين، والّتِي اِشتهرت بِشخصِيّات مِثل مِيكي ماوُس وبطوط.

أَسس هو وأَخوه روِيّ وليفر دِيزنِي شرِكة وُالت دِيزنِي بِاِعتِبارِهِما قُطبِي رِيادة الأَعمال بهولِيوود، والّتِي تحوّلتِ فِيما بعد إِلى شرِكة الإِنتاجِ الأَكثر شُهرة فِي مَجال الرُّسُوم المُتحرِّكة، وتعد بالوقت الحاليّ الشركة الأكبر فِي مجال وسائل الإعلام والتّرفيه بالعالم، وتقدر بِعائِدات سنوِيّة تصل إِلى عشرات المِليارات مِن الدُّولارات.

وذاع صيت ديزني بوصفه منتجا سينمائياً، مبكراً في مجال الرسوم المتحركة، ومصمِّماً للحدائق والمتنزِّهات وأيضاً كرجل استعراض شعبيّ