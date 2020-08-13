مجلة فوربس: نجوم نتفليكس الأعلى أجرًا

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت مجلة Forbes الأمريكية عن قائمة هوليوود للنجوم الأعلى أجرًا لعام 2020 وهناك بعض المفاجآت في هذه القائمة حيث أن بعض الأسماء كانت مدرجة فيها خلال السنوات الماضية، وأخرى ظهرت فيها لأوّل مرّة هذا العام.

وكان لمنصة Netflix عاملًا أساسيًا فى زيادة أجور بعض المشاهير. إليكم قائمة Forbes كما جاءت من المركز العاشر وحتى الأول: