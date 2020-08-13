متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت نجمة بوليوود كارينا كابور وزوجها النجم سيف علي خان في بيان رسمي انهما ينتظران مولوداً ثانياً. ومما جاء في البيان: “يسرنا أن نعلن أننا في انتظار إضافة جديدة إلى أسرتنا، شكراً لكل المهنئين ولكل من قدم لنا الدعم”.
وتلقيا على إثر هذا الكثير من التعليقات التي عبر ناشروها عن فرحهم الكبير بهذا الحدث، علماً أن لدى النجمين طفلاً وحيداً اسمه تيمور.
وفي السياق نفسه نشرت كارينا على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لها بالأبيض والأسود أظهرت من خلالها حملها حيث تبين ان بطنها منتفخ بشكل واضح. وأرفقتها بالتعليق نفسه الذي ورد في البيان. وتفاعل معها الكثيرون متمنين لها أن تلد طفلاً يتمتع بصحة جيدة وحققت أكثر من 375 ألف إعجاب.
ويذكر أنها لفتت الأنظار في وقت سابق بتوجيهها رسالة إلى الدهون وأعلنت عزمها التخلص منها حيث كتبت: “عزيزتي الدهون استعدي للموت”. ويشار إلى أنها تحظى بشهرة واسعة في العالم العربي حيث يتم عرض أعمالها المترجمة عبر العديد من الشاشات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة – كارينا كابور تكشف حملها.. شاهدوا كيف أصبح شكلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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