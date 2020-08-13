باريس سان جرمان يقلب الطاولة على أتلانتا

متابعة بتجـــــــــــرد: تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف النهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد إنتفاضة هائلة عندما سجل هدفين متأخرين ليفوز 2-1 على أتلانتا في نهاية مثيرة.

وبدا أن العرض المثير للفريق الإيطالي قد أطارح بسان جيرمان خارج البطولة لكن البرازيلي ماركينيوس أدرك التعادل من مدى قريب في الدقيقة الأخيرة قبل أن يمرر الفرنسي كيليان مبابي إلى زميله البديل إيريك مكسيم تشوبو-موتينج ليسجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبدأ مبابي المباراة بديلا عقب إصابته في الكاحل ليقع عبء الإبداع بالفريق على المهاجم البرازيلي نيمار الذي أهدر فرصة مبكرة من وضع انفراد ورغم الفجوة المالية بين الناديين أنفق باريس سان جيرمان للتعاقد مع نيمار ومبابي أكثر مما دفعه أتلانتا لكافة لاعبيه منذ موسم 2001-2002، تقدم الفريق الإيطالي بواسطة الكرواتي ماريو باشاليتش عندما أرسل تسديدة رائعة استقرت في شباك الفريق الفرنسي في الدقيقة 27 لكن الانتفاضة المتأخرة لباريس سان جيرمان قادت فريق المدرب توماس توخيل إلى قبل النهائي بعد تساقط لاعبي أتلانتا من الإرهاق.