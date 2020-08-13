متابعة بتجــــــــــرد: وجّه نجم هوليوود العالمي مايكل دوغلاس رسالة مصوّرة إلى الشعب اللبناني، أكّد من خلالها وقوفه إلى جانب أهل بيروت وتضامنه الكامل معهم بعد انفجار المرفأ.
فقد ظهر دوغلاس في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام قال فيه: “أنا كفرد وكسفير سلام لدى الأمم المتحدة، أعبّر عن دعمي لأهل بيروت”.
كانت هذه تفاصيل خبر مايكل دوغلاس يؤكّد دعمه للشعب اللبناني برسالة مصوّرة لبيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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