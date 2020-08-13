مايكل دوغلاس يؤكّد دعمه للشعب اللبناني برسالة مصوّرة لبيروت

متابعة بتجــــــــــرد: وجّه نجم هوليوود العالمي مايكل دوغلاس رسالة مصوّرة إلى الشعب اللبناني، أكّد من خلالها وقوفه إلى جانب أهل بيروت وتضامنه الكامل معهم بعد انفجار المرفأ.

فقد ظهر دوغلاس في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام قال فيه: “أنا كفرد وكسفير سلام لدى الأمم المتحدة، أعبّر عن دعمي لأهل بيروت”.