كارول سماحة عن انفجار بيروت: الفجوة في القلب وليست في المرفأ

متابعة بتجـــــــــــرد: عبّرت النجمة اللبنانية كارول سماحة مرّة جديدة عن حزنها الشديد بسبب الإنفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت الأسبوع الفائت وأدّى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى والمفقودين.
وقالت كارول في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” أن التفجير أحدث فجوة في القلب أكبر من تلك التي أحدثها في المرفأ: “الفجوة اللي صارت بالقلب وليست بالمرفأ”.
وكانت كارول سماحة قد قدّمت الشكر لجميع الدول العربية التي سارعت إلى تقديم المساعدات للبنان بعد الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت.
وغردت كارول سماحة على صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” قائلة: “من القلب شكراً لكل الدول العربية التي ساندتنا في محنتنا، شكرا على محبتكم ووقفتكم مع الشعب اللبناني!”.
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