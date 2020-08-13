شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا لـ عمر كمال: "ما بشتغلش 45 دقيقة هما ساعة إلا ربع بس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما يخطف حمو بيكا مغني المهرجانات الأنظار منذ ظهوره بتعليقاته الغريبة على العديد من الأمور مثلما حصل مؤخراً خلال فيديو نشره زميله عمر كمال عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث تضمن الفيديو نقاشا بين الثنائي حول مدة عمل كل منهم فى أي "أوردر" ليقول عمر كمال انه يغني طوال 45 دقيقة في حين رفض بيكا ما يقوله كمال بحجة أن "مفيش كده وأن الغناء يصل لساعة إلا ربع" قبل أن يجيب على سؤال عمر كمال "الساعة كام دقيقة"، بقوله: "ما اعرفش".

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يأتى ذلك بعدما شارك مطرب المهرجانات عمر كمال متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو جديد برفقة حمو بيكا داخل السيارة وهما يغنيان "مساء النقص"، حيث لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المتابعين على السوشيال ميديا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه عمر كمال لحفل غنائي، يوم الجمعة المقبل، في إحدى قرى الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشعبية التى أشتهر بها، أبرزها أغنيتى "بنت الجيران"و"عود البطل" و"الدنيا بتجرح وقلبى فى حكاوى".

من ناحية أخرى يستعد مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش لطرح أحدث أغنياتهما "هنعمل لخبطيطا"، والتي سيتم طرحها عبر يوتيوب، ونشر عمر كمال، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، برومو الأغنية الجديدة، صحبها بتعليق: " الخميس على قناتى الرسمية".