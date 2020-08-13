شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء بيسمعوا مين من جيلهم الحالى..راغب علامة وشيبة ورولا سعد يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تكون الإجابة عن سؤال بتحب تسمع مين؟ وبالتحديد لنجوم الغناء الحاليين، هى أغانى نجوم زمن الفن الجميل، ولكن على غير العادة أكد عدد كبير من نجوم الأغنية ميولهم وحبهم الاستماع إلى أغانى زملائهم الحاليين، وفى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” آراء نجوم الغناء فيما يحبون سماعه من المطربين الحاليين:

مصطفى قمر :

قال المطرب مصطفى قمر، إنه يحب سماع الأغانى الشعبية، وبالتحديد أغانى المطربين عبد الباسط حمودة وطارق الشيخ وأحمد شيبة، وملك الأغنية الشعبية حكيم، بالإضافة إلى كل أغانى نجوم الزمن الجميل، وبالتحديد عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب.

راغب علامة :

أكد النجم اللبنانى راغب علامة، إنه يستمع للأغانى الجيدة من الأغانى الشبابية، لكن تظل فيروز هى الصوت المفضل لديه، مشيرا إلى أنه يعتبرها مطربة عالمية بكل المقاييس، هذا بالإضافة إلى حبه لأغانى عبد الحليم حافظ.

باسكال مشعلانى :

عن المطربين المفضلين بالنسبة للنجمة باسكال مشعلانى، قالت: "أحب أن أسمع عمرو دياب، وتامر حسني ، وشيرين ، ووائل كافوري ، ووائل جسار ونانسي ، وغيرهم من الأصوات فالصوت الجيد والأغنية الجيدة تجبرك علي سماعها".

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أحمد شيبة :

قال المطرب الشعبى أحمد شيبة :أحب الاستماع لأغانى الراحل عبد الحليم حافظ، وكذلك أغانى الفنان محمد عبد المطلب، لأنه مدرسة الغناء الشعبى وتعلمت منه الكثير.

رولا سعد :

قالت المطربة اللبنانية رولاسعد: أحب استمع لحبيبتى الصبوحة، فأنا أحب كل أغانيها، هذا بالإضافة إلى حبى لأغانى عمالقة الفن بالوطن العربى وهم أم كلثوم، فيروز، وصباح فخرى، وملحم بركات، وغيرهم.

سعد رمضان:

قال المطرب سعد رمضان : أنا أحب الاستماع إلى أغانى عبد الحليم حافظ، وكان حلم حياتى الوقوف على مسرح وأغنى مع الأوركسترا لحليم، فالغناء له يزيد رصيدى الفنى في أي وقت عند الغناء له سواء فى الحفلات أو حتى البيت.