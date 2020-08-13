شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تصوير الجزء الثانى من "اللعبة" لـ هشام ماجد وشيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مؤلفو حلقات الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، من بطولة نجمي الكوميديا هشام ماجد وشيكو، كتابته، حيث تم الانتهاء من كتابة 10 حلقات، استعداداً لبدء التصوير منتصف شهر سبتمبر المقبل، حسبما أكد إبراهيم صابر أحد مؤلفى العمل لـ"الخليج 365".

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.

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من ناحية أخري يظهر شيكو خلال أحداث فيلم "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى، كضيف شرف فى العمل، ويجسد دورعفريت من عشيرة الجن، ويحب منة شلبى قبل زواجها من "هنيدى" فى الفيلم، ويحاول أن يقف فى طريق هنيدى ومنة، حينما يعلم بقصة حبهما فى إطار كوميدى، ويكون بجانبه عمرو عبد الجليل لكى يفسد علاقة هنيدى ومنة، وتتوالى الأحداث للمخرج شريف عرفة.

كما يستعد شيكو لتقديم أول بطولة له في فيلم جديد، حيث يعمل على التحضيرات للعمل الذى يكتبه مصطفى صقر، ومحمد عز، وكريم يوسف، ومن إخراج عمرو صلاح، وإنتاج سينرجى فيلمز وجار الاستقرار على اسمه، حسبما صرح شيكو لـ"الخليج 365".

يذكر أن مسلسل "اللعبة" غُرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى.