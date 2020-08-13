محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء عن انفصال الفنان محمد رشاد، عن زوجته المذيعة مي حلمي، فيما أكد مدير أعماله في تصريح سابق لمصراوي خبر طلاقهما، دون الخوض في أي تفاصيل.

وفي أول تعليق نشره محمد رشاد عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، علق: "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".

وكان محمد رشاد قد ألغى متابعته لزوجته مي حلمي، كما قام بحذف الصور التي تجمعهما.

يذكر أن زواج رشاد ومي واجه أزمة في ليلة زفافهما قبل عام، وتم إلغاء الحفل، إلى أن تم الصلح وتزوجا فيما بعد.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مي حلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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