خاص| علاء زينهم يعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل "بأثر رجعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
اعتذر الفنان علاء زينهم، مؤخرا عن عدم المشاركة في مسلسل "بأثر رجعي"، حسبما أوضح لـ"الخليج 365".
وكشف زينهم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن سبب الاعتذار، مؤكدا عدم وجود أي خلافات بينه وبين الجهة المنتجة، ولكن لعدم التوافق في مواعيد التصوير.
وأضاف: "مواعيد تصوير المشاهد الخاصة بالدور، تتزامن مع ارتباطي بالسفر للعين السخنة، وإجازة الصيف مع الأسرة والأولاد".
وتابع أن ظهوره بالمسلسل كان ضيف شرف خلال الأحداث الدرامية، متمنيا التوفيق والنجاح لأسرة العمل وصناعه.
مسلسل "بأثر رجعي" من تأليف فتحي الجندي وإخراج معتز حسام، ومن بطولة: مي سليم وهالة فاخر وخالد محروس ومحمد حسني وهاجر الشرنوبي وشمس وإيناس شيحة.
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