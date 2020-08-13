تراند اليوم : فيديو| تعليق غاضب من "محمد عساف" ردًا على الصور المتداولة لعروسه



طلب المطرب الفلسطيني محمد عساف، نجم "أراب آيدول" بالتوقف عن متابعة حياته الشخصية، بعد تداول صور قيل إنها من حفل زواجه السري في دبي.

وقال محمد عساف عبر برنامج (MBC Trending)، إنه كان يتمنى مشاركة جمهوره فرحته من البداية، لولا الظروف الصعبة التي يمر بها العالم مع جائحة كورونا، وقوانين التباعد الاجتماعي، وخاصة في دولة الإمارات حيث أقيم حفل زواجه، ثم أخيرا المصاب الأليم الذي ألم بأهلنا في لبنان وبيروت تحديدا، معربًا عن تعازيه للجميع.

وقد تصدرت قصة زواج عساف (31 عاما)، قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً على موقع "تويتر".

واقتصر حفل الزفاف على مجموعة مصغرة من الأصدقاء وأفراد العائلة المقربة في مدينة دبي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وأضاف عساف أن حفل زواجه اقتصر على الأهل، وجزء صغير جدًا من أصدقائه.

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وأشار إلى أن الجميع يعرف عنه تحفظه الشديد فيما يتعلق بحياته الخاصة وتفاصيلها، وقناعته بعدم مشاركتها وتداولها في وسائل الإعلام، ولذا فإنه يرجو من الجميع احترام رغبته وحريته في عدم تداول حياته الشخصية عبر الإعلام و"السوشيال ميديا".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل صور ريم عودة زوجة عساف، التي تم الإعلان عن زواجه منها بداية الأسبوع الجاري في مدينة دبي. لكن عساف كذب الصور المتداولة على أنها لزوجته.

وقال إن الكثيرين يتداولون صورًا وحسابات باعتبار أنها لزوجته، التي ليس لها أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل تلك الحسابات وهمية ومزيفة، وتحتوي صورًا كثير منها ليس لزوجته، والهدف منها مفهوم وهو جمع المتابعين و"اللايكات"، وهو يرجو عدم التعاطي مع هذه الحسابات الوهمية.