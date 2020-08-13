فن ومشاهير

الصورة الأولى لـ محمد عساف وزوجته

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متابعة بتجــــــــــــرد: تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي الصورة الأولى الواضحة للنجم محمد عساف وعروسه ريم عودة.

يأتي ذلك بعد أن نشرت صفحة “ريم عودة” عبر إنستغرام هذه الصورة وعلقت عليها قائلة: “اللهم بارك لنا”.

وتنفي هذه الصورة جميع الأخبار التي شككت بهوية زوجة محبوب العرب خلال اليومين الماضيين إذ أصبح اسمها متداولا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

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على جانب آخر أكد محمد عساف خبر زواجه من خلال صفحته عبر تويتر إذ رد على جميع تغريدات الأصدقاء الذين هنؤوه من دون أن يكشف أي تفاصيل حول زوجته التي شغلت بال معجبيه.

وكان عساف قد احتفل بزفافه من فتاة من خارج الوسط الفني في حفل عائلي أقيم في دبي، وهي فتاة فلسطينية تدعى ريم عودة، أسرتها مقيمة في ، حيث ولدت لأب فلسطيني وأم دنماركية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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