الصورة الأولى لـ محمد عساف وزوجته

متابعة بتجــــــــــــرد: تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي الصورة الأولى الواضحة للنجم محمد عساف وعروسه ريم عودة.

يأتي ذلك بعد أن نشرت صفحة “ريم عودة” عبر إنستغرام هذه الصورة وعلقت عليها قائلة: “اللهم بارك لنا”.

وتنفي هذه الصورة جميع الأخبار التي شككت بهوية زوجة محبوب العرب خلال اليومين الماضيين إذ أصبح اسمها متداولا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

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على جانب آخر أكد محمد عساف خبر زواجه من خلال صفحته عبر تويتر إذ رد على جميع تغريدات الأصدقاء الذين هنؤوه من دون أن يكشف أي تفاصيل حول زوجته التي شغلت بال معجبيه.

وكان عساف قد احتفل بزفافه من فتاة من خارج الوسط الفني في حفل عائلي أقيم في دبي، وهي فتاة فلسطينية تدعى ريم عودة، أسرتها مقيمة في السعودية، حيث ولدت لأب فلسطيني وأم دنماركية.