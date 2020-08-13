متابعة بتجــــــــــــرد: الأمير هاري وميغان ماركل وطفلهما “آرشي” ينتقلان رسمياً إلى منزلهما الأول في مسكن بمنطقة سانتا باربرا، وبحسب المتحدث عنهما قال: “إنهم ليسوا ضيوفاً في منزل أوبرا أو أي شخص آخر، لقد اشتروا هذا المنزل بأنفسهم”.
ويعد هذا المنزل الأول الذي تمتلكه العائلة المكونة من ثلاث أشخاص، وجاء هذا القرار على أمل أن يتمكنا من الحصول على حياة طبيعية قدر الإمكان.
يذكر أن الأمير ودوقة ساسكس كانا يعيشان مؤقتاً في ملكية تايلر بيري الكبيرة في بيفرلي هيلز، والتي كانت قريبة بما يكفي لزيارة والدة ميغان “دوريا راجلاند”، وأدى انتشار المعرفة بإقامتهما في القصر إلى “انتهاك الخصوصية”، وفقًا لدعوى رفعها الفريق القانوني للزوجين، إذ ادعى الأمير هاري وميغان ماركل أنهما طاردهما المصورون الذين حاولوا التقاط صور لعائلاتهم باستخدام طائرات بدون طيار وطائرات هليكوبتر وعدسات تليفوتوغرافي، الأمر الذي شكل مصدر قلق لهما، خاصة بعد أن علموا أن صور ابنهم يتم التسوق فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر ما سبب انتقال الأمير هاري وميغان ماركل إلى منزل جديد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.