ما سبب انتقال الأمير هاري وميغان ماركل إلى منزل جديد؟

متابعة بتجــــــــــــرد: الأمير هاري وميغان ماركل وطفلهما “آرشي” ينتقلان رسمياً إلى منزلهما الأول في مسكن بمنطقة سانتا باربرا، وبحسب المتحدث عنهما قال: “إنهم ليسوا ضيوفاً في منزل أوبرا أو أي شخص آخر، لقد اشتروا هذا المنزل بأنفسهم”.

ويعد هذا المنزل الأول الذي تمتلكه العائلة المكونة من ثلاث أشخاص، وجاء هذا القرار على أمل أن يتمكنا من الحصول على حياة طبيعية قدر الإمكان.

يذكر أن الأمير ودوقة ساسكس كانا يعيشان مؤقتاً في ملكية تايلر بيري الكبيرة في بيفرلي هيلز، والتي كانت قريبة بما يكفي لزيارة والدة ميغان “دوريا راجلاند”، وأدى انتشار المعرفة بإقامتهما في القصر إلى “انتهاك الخصوصية”، وفقًا لدعوى رفعها الفريق القانوني للزوجين، إذ ادعى الأمير هاري وميغان ماركل أنهما طاردهما المصورون الذين حاولوا التقاط صور لعائلاتهم باستخدام طائرات بدون طيار وطائرات هليكوبتر وعدسات تليفوتوغرافي، الأمر الذي شكل مصدر قلق لهما، خاصة بعد أن علموا أن صور ابنهم يتم التسوق فيها.