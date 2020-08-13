نانسي عجرم: “بيروت ما بتموت”

متابعة بتجــــــــــرد: سجّلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم موقفًا جديدًا بعد الإنفجار الكبير الذي هزّ مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب/أغسطس الحالي وأسفر عن وقوع الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، حيث أكدت ان بيروت أقوى من كل المصاعب التي مرّت بها على مرّ السنوات، بيروت لا تموت.

وقالت نانسي في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “تهدّمت واتكسرت أكتر من مرة.. توجّعت.. شافت الويلات.. بس بيروت أقوى من انو تنكسر.. بيروت ست الدّني.. بيروت ما بتموت”.

وكان جيجي لامار، مدير أعمال نانسي عجرم، قد صرّح أنها تعيش لحظات سيئة للغاية عقب انفجار المرفأ، كما ترفض الحديث مع أي أحد من المحيطين بها وتلتزم الصمت في العديد من الأمور.

كما تبرعت نانسي عجرم بمبلغ مالي كبير، للمساهمة في ترميم المنازل المتضررة من إنفجار مرفأ بيروت.