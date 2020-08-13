وزير الطاقة الروسي: لا توجد مقترحات لتعديل اتفاق أوبك+ المزيد

الخليج 365الخميس 2020/8/13 11:11 ص بتوقيت أبوظبي
قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إن بلاده ترى توزانا في سوق النفط حاليا، مشيرا إلى أنه لا توجد مقترحات لتعديل اتفاق أوبك+.
وأضاف نوفاك أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لأوبك+ ربما تجتمع في 19 أغسطس/ آب الجاري، لكنها لن تناقش إدخال تعديلات على اتفاق أوبك+ هذا الشهر.
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