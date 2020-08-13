تفاصيل عرض بيراميدز لضم رمضان صبحي

بات رمضان صبحي لاعب فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، على أعتاب الانتقال إلى صفوف بيراميدز المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح مصدر لـ "العين الرياضية"، أن إدارة بيراميدز توصلت لاتفاق للتعاقد مع اللاعب، مقابل 3.6 مليون جنيه إسترليني.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب نفسه سيتقاضى راتبا يقدر بـ80 مليون جنيه مصري، خلال 3 سنوات (نحو 5 ملايين دولار).

وفي سياق متصل، كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، عن الموقف النهائي لناديه من التعاقد مع رمضان صبحي.

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وقال توفيق في تصريحات بالموقع الرسمي للأهلي، إن اللاعب أبلغ إدارة النادي بعدم رغبته في الاستمرار مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

واختتم بقوله: "رمضان أبلغنا بأنه سوف ينتقل إلى بيراميدز، وبالتالي أصبح خارج الحسابات الفنية للفريق".

وقضى رمصان صبحي آخر موسمين معارا بين صفوف الأهلي، قادما من هدرسفيلد، وقدم مستويات إيجابية مع الفريق وأسهم في تتويجه بلقبي الدوري المصري والسوبر المحلي العام الماضي.

لكن صبحي (23 عاما) لم يخض أي مباراة رسمية مع الأهلي منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، بعد إصابته في العضلة الخلفية.. طالع التفاصيل من هنا.

وخاض الأهلي سلسلة طويلة من المفاوضات مع إدارة النادي الإنجليزي منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، لحسم التعاقد مع اللاعب الشاب، غير أنها لم تكلل بالنجاح.