نانسي عجرم: بيروت لا تنكسر ولا تموت

Aug 13, 2020
سجلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم موقفاً جديداً بعد الانفجار الكبير الذي هزّ مرفأ بيروت في الرابع من آب الحالي وأسفر عن وقوع الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، حيث أكدت ان بيروت أقوى من ان تنكسر، بيروت لا تموت.
وقالت نانسي في تغريدة: “تهدّمت واتكسرت أكتر من مرة.. توجّعت.. شافت الويلات.. بس بيروت أقوى من انو تنكسر.. بيروت ست الدّني.. بيروت ما بتموت”.
وكان جيجى لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم، قد صرّح أنها تعيش لحظات سيئة للغاية عقب انفجار المرفأ، كما ترفض الحديث مع أي أحد من المحيطين بها وتلتزم الصمت في العديد من الأمور.
كما تبرعت “عجرم” بمبلغ مالي كبير، للمساهمة في ترميم المنازل المتضررة من إنفجار مرفأ بيروت.
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