لطيفة بعد انفجار بيروت: في داخلي حزن وكآبة

منذ وقوع الانفجار الكبير الذي هزّ مرفأ بيروت في الرابع من آب الحالي وأسفر عن وقوع الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، لا زالت الفنانة التونسية لطيفة متأثرة بالوضع اللبناني وحزينة حيث لا يمر يوم منذ وقوع الكارثة إلا وتعبر عن محبتها للشعب اللبناني وحزنها على بيروت لكن في الوقت نفسه تؤكد أن ثقتها كبيرة بهذا الشعب الذي سيعيد بناء بيروت.

وقد غرّدت لطيفة قبل ساعات قائلة: “من يوم انفجار بيروت والله لا عارفة اضحك ولا افرح في داخلي حزن وكآبة لا استطيع مقاومتهما لكن الأمل الوحيد الذي يصبرني ثقتي في قوة وارادة الشباب الذين عادوا ليبنوا بلدهم بإصرار.. الله يحميكم وترجعوا الفرحة والأمل لأهالي بيروت حبيبتي“.

أيضاً كانت لطيفة قد سجلت موقفاً تجاه الفنان الكبير انطوان كرباج وقالت في تغريدة: “الفنان القدير الذي احبه وتعلمت منه الكثير عندما كنا سوياً في مسرحية “حكم الرعيان” انطوان كرباج الحمدالله اطمأنت عنك ربنا يخفف عنك ويشفيك ويحميك انت في القلب مدى الحياة“.