شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو والت ديزنى يستعدون للعمل بعد حل خلاف حول اختبارات كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر بيان نقابي صدر أمس الأربعاء أن ممثلي والت ديزني وورلد، الذين قالوا إن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المقترحة غير كافية لحمايتهم، توصلوا إلى حل لخلاف بخصوص اختبار كوفيد-19.
كانت جمعية حقوق الممثلين قد طالبت شركة والت ديزني بتوفير اختبار منتظم لفيروس الكورونا لأعضائها الذين لا يستطيعون وضع كمامات أثناء التمثيل مثلما يفعل غيرهم من العاملين في المدينة الترفيهية.
وقالت ديزني أمس الأربعاء إنها ستوفر مساحة خارج والت ديزني وورلد في أورلاندو لإقامة موقع اختبارات تديره وحدة إدارة الطوارئ في فلوريدا. وسيكون الموقع مفتوحا للعاملين في ديزني من أعضاء فرق التمثيل وللعامة.
وقالت ديزني في بيان "نعمل على دعم كل فرق التمثيل وكل العاملين".
وأعيد فتح أبواب مدينة والت ديزني للجمهور يوم 11 يوليو مع اتخاذ إجراءات سلامة تشمل تقليل عدد الجمهور والالتزام بالتباعد في الصفوف واشتراط وضع الكمامات للزائرين والعاملين.
وقالت الجمعية التي تمثل نحو 750 ممثلا إن الإجراءات لا تكفي وطالبت بإجراء اختبارات منتظمة. وفتحت ديزني أبوابها دون الممثلين.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلو والت ديزنى يستعدون للعمل بعد حل خلاف حول اختبارات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.