محمد عساف ينفي امتلاك زوجته حسابات على السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان محمد عساف، حقيقة امتلاك زوجته لحسابات على السوشيال ميديا.

وكتب عساف، عبر حسابه على تويتر: "‏حبايبي في كل مكان.. حبيت أحكيلكم.. شكرا شكرا على تهانيكم الجميلة بمناسبة زواجي.. ويا رب يسعدكم جميعا ويعطيكم الصحة والهنا".

وأضاف :"بحب أشدّد أنه زوجتي ما عندها أي حساب على سوشيال ميديا. كل الموجود حاليا مش حقيقي.. بحبكم وبشكركم".

يذكر أن، محمد عساف، تزوج من فتاة فلسطينية تقيم بالمملكة العربية السعودية وتدعى ريم عودة، وتحول زواجهما لتريند على موقع تويتر.