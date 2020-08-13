كريم العدل ينشر صورا لهيفاء وهبي وأبطال "أسود فاتح" من الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: ظهرت الفنانة هيفاء وهبي وروجينا والفنان شريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وغيرهم، في كواليس مسلسل "أسود فاتح". ونشر المخرج كريم العدل، صورا من الكواليس عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أسود فاتح". مسلسل "أسود فاتح"من إخراج: كريم العدل، وتأليف: أمين جمال، وبطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، خالد الشيوي، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، روجينا.

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