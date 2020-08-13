فيديو| هند صبري: "نعمل على تجنب أزمة غذائية جديدة للشعب اللبناني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة هند صبري، سفيرة برنامج الأغذية العالمي، عن العمل حاليا على تجنب أزمة غذائية جديدة لا يحتاجها الشعب اللبناني.

وكتبت هند، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة : "كلنا مع الشعب اللبناني، كلنا مع الشعب اللبناني.. برنامج الأغذية العالمي الذي أنا سفيرته يعمل اليوم على تجنب أزمة غذائية جديدة لا يحتاجها الشعب اللبناني"، حسب قولها.

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وتابعت :" لبنان يستورد 85% من احتياجاته في الغذاء أغلبها تمر من مرفأ بيروت الذي لم يعد يعمل بالكامل، نحن اليوم في برنامج الأغذية العالمي في لبنان في استجابة عاجلة للانفجار".

واستكملت: "نقوم بتوزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة، زيادة المساعدات النقدية، وتوفير احتياطي دقيق القمح والحبوب لضمان آمن لبنان الغذائي".

وأضافت: "أطلب منكم شخصيا من أجل أشقائنا في لبنان، التبرع لمساعدتنا في مد المساعدة اليوم".