شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مدحت صالح يطرب جمهور دار الأوبرا على مسرح النافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم مدحت صالح، حفلا غنائيا، ضمن حفلات دار الأوبرا المصرية، والذى سيقام على مسرح النافورة، اليوم الخميس، بمصاحبة فرقة الموسيقار عمرو سليم الموسيقية، وذلك فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، والذى سيحضرها عدد كبير من محبيه وجمهوره.

ومن المقرر أن يقدم مدحت عددا من أغانيه الشهيرة، منها "حكاية وردية ، ولاتسوى دموع ، حاتكلم ، كوكب تانى ، المليونيرات ، حد يقول لحبيبى ، بحلم على قدى ، يا جريد النخل العالى"، وغيرها إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية الذى اشتهر بأدائها.

وأكد مدحت صالح سعادته باستقبال جمهوره فى دار الأوبرا بعد عودة الروح للانشطة الابداعية، مؤكدا أن مسرح النافورة يعد إنجازاً جديداً يثرى دنيا الثقافة وألفنون فى مصر.

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من ناحية أخرى انتهى مدحت صالح من تسجيل نصف أغانى ألبومه الجديد الذى يعمل على التحضير له فى الوقت الحالى، حيث يتضمن الألبوم أغانى "حالتى صعبة"، كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشإذلى وتوزيع محمد شفيق، والثانية "وردى" من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشإذلي، توزيع محمد شفيق، والثالثة "قربلى"، من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق.