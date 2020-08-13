شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة البريطانية ناعومى هاريس تدعم فيلما جديدا عن التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت الممثلة البريطانية ناعومي هاريس والموسيقي بريان إينو لإنتاج فيلم قصير يدعم النداءات من أجل تحرك عاجل لإبطاء التغير المناخي، تأييدا لحملة العصيان المدني التي تعرف باسم (تمرد على الانقراض).

وتقدم هاريس التعليق الصوتي لفيلم الرسوم المتحركة الذي يسبر أيضا أغوار الخطر الناجم عن الفقدان المتسارع للأنواع.

وهاريس تلعب دور إيف مانيبيني في فيلمي (سكايفول) و(سبكتر) وفيلم "لا وقت للموت" الذي سيُطرح ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند.

وقالت في بيان قبل عرض فيلم الرسوم المتحركة اليوم الخميس "أنا فخورة بأني استطعت أن أقدم صوتي لهذا المشروع الذي أتطلع أن يدفع المشاهدين لدعم طموحات إكستينكشن ريبليون بقوة".

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يحمل الفيلم عنوان (وي ماست آكت ناو) "يجب أن نتحرك الآن" وهو الأول من فيلمي رسوم متحركة بدعم من نجوم هوليوود لتأييد حملة إكستينكشن ريبليون التي نشأت في بريطانيا وحشدت الآلاف في احتجاجات على التغير المناخي العام الماضي.

وستشارك الممثلة كيرا نايتلي بالتعليق الصوتي في الفيلم الثاني وعنوانه (كلايمت كرايسز آند واي وي شود بانيك) "أزمة المناخ ولماذا يجب أن نصاب بذعر" الذي يدعو إلى تحرك عاجل في مواجهة ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

واجتذبت الحملة عددا من الداعمين من المشاهير من بينهم إينو الذي ألف الموسيقى التصويرية للفيلم.