شكرا لقرائتكم خبر عن "تعاليلى" أحدث أغانى راغب علامة بتوقيع محمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم اللبنانى راغب علامة مع الشاعر محمد عاطف، فى أغنية جديدة تحمل اسم "تعاليلى"، من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموسيقى جان مارى، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى علق راغب علامة على استقالة حكومة رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، موضحا أنها كان ينقصها الحزم والقوة، وكتب عبر حسابه بموقع تويتر: "حكومة حسان دياب كان ينقصها القوة والحزم لهذا سقطت".

Advertisements

وأضاف النجم اللبنانى: "من لحظة قبول دياب بتعيينات المحاصصة لزعماء الطوائف لا حل فى لبنان إلا انتخابات نيابية مبكرة على قانون لبنان دائرة واحدة، وهذا ما لن يحصل بوجود زعامات طائفية لا وطنية! الله بيعلم لوين رايح البلد! اللهم نستودعك لبنان الجريح وشعبه".

الشاعر محمد عاطف قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم محمد حماقى، وديانا حداد، ومحمود العسيلي، ومدحت صالح، وسميرة سعيد، وشيرين عبد الوهاب، وشذى، ومي كساب، ومي سليم، ومحمد نور، ورامي جمال تعاون في ألبوم الأخير بأغنتين هما "أنا لوحدي"، والثانية "يا مراكبي"، وهما من ألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "أنتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النورى، وقد حققت ملايين مشاهده علي يوتيوب.