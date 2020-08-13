وفاة الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي عن عمر ناهز الـ72 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال الناجحة.

وقال عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنان منير مكرم، إن جثمان الفنان ووري الثرى، في مدافن الأسرة، بحضور شقيقه الفنان أحمد الشرقاوي.

ولد إبراهيم الشرقاوي في العام 1948، وهو حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية، حيث تخرج من معهد الفنون المسرحية، ومن أبرز أعضاء دفعته الذين حققوا نجومية واسعة، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

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وعمل الشرقاوي في الإذاعة والتلفزيون والمسرح، كما شارك في العديد من الأعمال، خاصة في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، قبل أن يبتعد عن الساحة الفنية في أواخر التسعينيات.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها الشرقاوي، "الحرافيش"، "الهلفوت"، "النمر والأنثى".

وشارك الشرقاوي في بطولة بعض المسرحيات، من أبرزها "الفارس والأسيرة" التي قدمت العام 1979 وشارك، آنذاك، في بطولتها النجم الراحل نور الشريف، والنجمة فردوس عبد الحميد.

كما شارك في مسرحية "مجنون ليلى"، وقد جذبت هذه الأدوار المسرحية انتباه المخرجين السينمائيين إلى موهبته الفنية.