شكرا لقرائتكم خبر عن "عزيزى الاكتئاب" أغنية جديدة تجمع نهال نبيل مع الملحن كامل الجندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة نهال نبيل لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "عزيزى الاكتئاب"، من كلمات محمد شكرى، وألحان كامل الجندى، وتوزيع خالد نبيل، وقال ملحن الأغنية كامل الجندى لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع نهال، موضحاً أن الأغنية جديدة تحمل طابع شعبى دراما ومختلفة عن أعمال الغنائية التى قدمتها من قبل وأتمنى الأغنية تنال إعجاب جمهور وقت طرحها.

وكانت نهال نبيل قد أعلنت تعافيها ووالدتها من فيروس كورونا بعد احتجازهما لمدة 48 يوماً فى الحجر الصحى بأحد المستشفيات، حيث كانت نتيجة آخر مسحة سلبية، لتعود إلى مزاولة نشاطها الفنى من جديد والتحضير لأعمال غنائية جديدة.

ووجهت نهال نبيل الشكر لكل من وقف بجانها فى أزمتها الصحية، حيث كتبت على صفحتها بموقع فيس بوك: "أشكر الله على الشفاء وأتوجه بكل الشكر والعرفان لكل أصدقائى والمقربين ودعائهم لى"، مشيرة إلى :"مررت بأيام صعبة جدا ونظرا لأن مناعتى ضعيفة كان الفيرس اللعين متمكن منى ولكن بفضل الله ودعوات الجميع تخلصت منه وها أنا الآن فى فترة نقاهة قبل الخروج منها والعودة إلى حياتى الخاصة وأعمالها الفنية.

يذكر أن نهال نبيل بدأت مشوارها فى استوديو الفن عام 2003، وقدمها سيد حجاب لياسر عبدالرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005، غنت بعدها أغنيتين "باشوف بعيني، باعيش أوقات"، و قدمت "نهال" أول أغنياتها للسينما في نفس العام لفيلم "بالعربى سندريلا" ثم غنت 5 أغنيات في فيلم "صياد اليمام" عام 2009، وطرحت مؤخرا أغنية "فيها شىء".