ريمون مقار ناعيا سناء شافع: "العمالقة يرحلون في هدوء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرص المنتج ريمون مقار، على نعي الفنان الراحل سناء شافع، الذي وافته المنية، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عاما.
وكتب مقار، عبر حسابه على فيسبوك: "العمالقة يرحلون في هدوء.. البقاء لله في وفاة الدكتور سناء شافع.. الله يرحمه اشتغلت معاه على مدار سنوات في أعمال كثيرة، رجل وفنان محترم، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".
وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لوعكة صحية منذ فترة، دخل على إثرها المستشفى، وتدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين؛ ليرحل عن عالمنا أمس الأربعاء.
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