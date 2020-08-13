أول تعليق لبيومي فؤاد بعد مشاركته في افتتاح استاد النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعرب الفنان بيومي فؤاد، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح استاد النادي الأهلي.

ونشر فؤاد، صورة له من الحدث عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سعيد جدا بالمشاركة في افتتاح استاد النادي الأهلي، وأتمنى التعليق يكون عجبكم".

وافتتح مساء الأربعاء، بشكل رسمي استاد الأهلي بمدينة السلام، بحضور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والقيادات التنفيذية بالنادي، والعديد من المسؤولين والشخصيات البارزة ونجوم النادي القدامى.