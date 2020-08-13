محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرصت الفنانة هاجر الشرنوبي، على توجيه رسالة للفنانة مي سليم ومحمد عز.
ونشرت الشرنوبي، صورة تجمعها معهما عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مش هعرف أتكلم عنك كتير يا عز، خلصت فيك كل الكلام، ربنا يديمك في حياتي على طول".
وأضافت: "مي بالنسبالي اكتشاف سكر، شهد متكرر، ومفيش منك.. شكرا على المفاجأة، بجد بحبكم أوي".
و احتفلت أسرة مسلسل "بأثر رجعي" أمس بعيد ميلاد الفنانة هاجر الشرنوبي، خلال مراحل التصوير.
مسلسل "بأثر رجعي" من تأليف فتحي الجندي وإخراج معتز حسام وإنتاج شركة آسر للمنتج أحمد أبو عزوز ومنتج فني أسامه سركيس، ومن بطولة: محمد عز ومي سليم وهالة فاخر وخالد محروس ومحمد حسني وهاجر الشرنوبي وشمس وإيناس شيحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الاحتفال بعيد ميلادها.. هاجر الشرنوبي توجه رسالة لـ"مي سليم وعز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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