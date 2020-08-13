كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بهذه الطريقة.. رانيا منصور تروج لشخصيتها في "أسود فاتح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرص الفنانة رانيا منصور، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت رانيا منصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها من كواليس مسلسل "أسود فاتح"، فيما علقت قائلة: "آية.. انتظروني في أسود فاتح"، في إشارة منها إلى اسم شخصيتها في المسلسل.

وتشارك رانيا منصور في بطولة مسلسل "اسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا، من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة "الصباح إخوان"، حيث يدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي وستكون تصوير مشاهد الحلقات بين مصر ولبنان حيث المنتظر عرضه في سباق رمضان 2021.

يذكر أن أخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة.

الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.