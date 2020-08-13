شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الصغير يكشف كواليس أغنية "بكام" لطارق الشيخ قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب الشعبى طارق الشيخ مع الشاعر الغنائى هانى الصغير فى أغنية فى ألبومه الجديد تحمل اسم "بكام"، وهى من ألحان وليد عبد العظيم، وتوزيع مجدى داوود، ومن المقرر أن يتم طرح مع نزول الألبوم الجديد.

وقال مؤلف الأغنية هاني الصغير لـ"الخليج 365"، إن طارق أخذ الأغنية في 2011 قبل ثورة يناير، وفكرة الأغنية جاءت عن طريق فيلم "لعبة الست" فى لقطة بين الفنان نجيب الريحانى عند وقع مشكله في إحدى الكافيتريات داخل أحداث الفيلم، والأغنية تحمل طابع دراما هيكون له تأثيره كبير عند جمهور، متمينا الأغنية تنال إعجاب جمهور وقت طرحها.

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ويتعاون طارق الشيخ فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ويشمل 8 أغنيات متنوعة.

ويعد طارق الشيخ من المطربين الشعبيين المتميزين، الذين قدموا عددا من الأعمال الناجحة فى مشوارهم الغنائى، خاصة أنه يتميز بصوت قوى عن غيره من مطربى جيله.

يذكر أن آخر آعمال طارق الشيخ كليب "وردة البيت" على موقع "يوتيوب" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، فى أول تعاون بينهما، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج محمد القاضى وإنتاج مصطفى السويفى ومحسن جابر، تم تصويره فى استوديو مصر استغرق يوما كاملا، وتدور فكرته فى إطار الدراما التى تمس كل إنسان فقد عزيزا عليه.