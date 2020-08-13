الخليج 365 - حليمة الشرباصيالخميس 2020/8/13 01:37 ص بتوقيت أبوظبي
طالبت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي بتغيير القاضي المسؤول عن قضية حضانة أولادها من النجم براد بيت، في محاولة منها للمماطلة في إصدار الحكم.
وفقًا لموقع "جيو تي في" الأمريكي، قدمت "جولي" طلبًا يدعي وجود علاقة بين القاضي ومحامي الخصم، ونصّ الطلب على فشل القاضي دون دبليو أودكيرك، في فضح القضايا التي تظهر العلاقة الحالية والمستمرة بينه وبين ومحامي "بيت".
وفقًا للطلب الذي قدمته "جولي"، انحاز القاضي إلى جهة براد بيت، بسبب رغبته في استمرار تلقي رسوم على ترافعه في قضية رفيعة المستوى مثل قضية الحضانة.
وفي المقابل، ادعى مصدر مقرب للثنائي، أن ما تفعله "جولي" حاليًا هو إجراء تكتيكي للمماطلة، لأنها تعلم أن الأمور لن تسير في مصلحتها، وفقًا لمجلة "بيج 6" الأمريكية.
وتابع المصدر: "تحاول (جولي) حاليًا أن تعزل القاضي المشرف على قضية الحضانة، ولديها كل الحق لذلك، لكنها لو كانت تعلم أنها ستفوز بالقضية لم تكن لتفعل ذلك"، مضيفا: "إنها تلجأ لحيلة تقليدية كلاسيكية لأي شخص يرغب في تأجيل القضية والمماطلة في الحكم".
وذكر المصدر أن قضية تسوية الطلاق بين "بيت" و"جولي" دامت 4 أعوام، منذ انفصالهما عام 2016، متسائلًا: "أما آن الأوان للانتهاء من هذا النزاع؟".
كانت هذه تفاصيل خبر أنجلينا جولي تحتال للفوز بقضية حضانة أبنائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.