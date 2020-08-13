شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الفنان محمد رشاد عن انفصاله من المذيعة مى حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول تعليق له على انفصاله من المذيعة مي حلمي، كتب الفنان محمد رشاد عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" منذ قليل :" أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".



محمد رشاد عبر تويتر

ويأتي هذا التعليق بعد انفصال محمد رشاد عن زوجته الإعلامي مي حلمي، فدائمًا كان التوتر ثمة العلاقة التى جمعت بين المطرب محمد رشاد والمذيعة مى حلمى، بدأت ليلة زفافهما وانتهت بعد عام من الزواج بالانفصال، إذ أعلن رشاد انفصاله عن حلمى مؤخرًا فى سرية تامة.

وانفصل المطرب محمد رشاد عن زوجته المذيعة مى حلمى مؤخراً فى سرية تامة بعد أكثر من عام من الزواج الذى شابه ضجة كبرى، وذلك بعد فسخ الزواج ليلة الزفاف قبل أن يعاودان ويتفاهما ثم يتزوجا فيما بعد.

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إلا أنه وبعد أزمات متتالية بين الثنائى سببها اختلاف فى وجهات النظر فيما بينهما، وقررا الانفصال فى سرية مثلما حصل هذا الأسبوع بعدما استقرا على أن هذا هو أنسب حل لهما، وذلك استناداً إلى مصدر مقرب من رشاد ومى أكد أن الطلاق تم بداية هذا الأسبوع.

وقرر رشاد إلغاء متابعة مى حلمى عبر حسابه على إنستجرام، كما حذف كل الصور التى تجمعهما معاً منذ تعارفهما مثلما يظهر من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، في حين لا تزال مي تحتفظ بصورها مع رشاد.

وكان محمد رشاد شارك فى مارثون دراما رمضان الماضى للمرة الأولي كممثل من بوابة مسلسل لياليا 80 عبر شخصية مطرب حيث كان المسلسل من بطولة صابرين، اياد نصار، خالد الصاوي، غادة عادل ومن انتاج شركة سينرجي.