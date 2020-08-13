شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يغنى "مساء النقص" مع حمو بيكا فى فيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو جديد برفقة حمو بيكا داخل السيارة وهما يغنيان "مساء النقص"، حيث لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المتابعين على السوشيال ميديا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه عمر كمال إلى حفل غنائي، يوم الجمعة المقبل، في إحدى قرى الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشعبية التى أشتهر بها، أبرزها أغنيتى "بنت الجيران"و"عود البطل"و"الدنيا بتجرح وقلبى فى حكاوى".



عمر كمال وحمو بيكا (1)

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من ناحية أخرى يستعد مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش لطرح أحدث أغنياتهما "هنعمل لخبطيطا"، والتي سيتم طرحها عبر يوتيوب، ونشر عمر كمال، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، برومو الأغنية الجديدة، صحبها بتعليق: " الخميس على قناتى الرسمية".



عمر كمال وحمو بيكا (2)

فى سياق آخر، قال عمر كمال إنه انتهى من تسجيل دويتو غنائى مع أورتيجا بعنوان"صحوبية تعطل"، وهى من كلمات كلوشة، وتوزيع شندى وخليل، وأضاف عمر، لـ" الخليج 365"، أنه يتمنى أن ينال الدويتو إعجاب الجمهور ورضاهم ويعد بتقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة، على أن يتم طرحه الدويتو خلال الأسبوع المقبل.



عمر كمال وحمو بيكا (3)

من ناحية أخرى، ظهر مطرب المهرجانات حمو بيكا، مؤخرا، في أحد شواطئ الساحل الشمالي، وذلك بعد أسبوع من حادث اصطدام سيارة مدير أعماله بعدد من السيارات المتواجدة بالساحل الشمالي، حيث ظهر بيكا بصحبة عدد من الفنانين، من ضمنهم الفنان فايق عزب، دون الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.