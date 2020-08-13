شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الفنان بيومى فؤاد بعد مشاركته فى افتتاحية ستاد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول تعليق للفنان بيومى فؤاد، بعد مشاركته فى احتفالية استاد النادى الأهلى، وتصدره التريند بموقع تويتر عقب حديثه عن رحيل رمضان صبحى من الأحمر، أعرب عن سعادته من خلال تجربته لأول مرة حيث التعليق في الافتتاحية.

ونشر بيومى فؤاد، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة خلال تعليقه خلال افتتاح النادى الأهلى، وعلق قائلاً:" سعيد جدا بالمشاركة في افتتاح استاد النادي الاهلي وأتمني التعليق يكون عجبكم".



بيومى فؤاد عبر موقع انستجرام

يشار إلى أن الفنان بيومي فؤاد تمنى التوفيق لرمضان صبحى بعد أعلن الأخير رغبته في الانتقال إلى نادى بيراميدز حسبما كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلي، وقال بيومي فؤاد:" أتمنى التوفيق لرمضان صبحى ولن تقف على لاعب وإلا كانت وقفت على عصام الحضرى".

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى عن الموقف النهائى للأهلى من شراء اللاعب رمضان صبحى والذى انتهت إعارته من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى فى 30 يونيو الماضي.

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وقال أمير توفيق: إن النادى بدأ سلسلة المفاوضات مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحى منذ أبريل الماضى بعد موافقته وأبداء رغبته فى الاستمرار ضمن صفوف الأهلى فى جلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى ما لم يتلق اللاعب عرضًا أوروبيًا يحقق طموحاته.

واستغرقت المفاوضات مع النادى الانجليزى فى البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضى على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا.. لكن فى الفترة الماضية كثف النادى الأهلى مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه استرليني.. ولكن النادى الإنجليزى طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه إسترليني.. ونظرًا لأن الأهلى متمسك باستمرار رمضان صبحى ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد.. ثم تلقى الأهلى موافقة من النادى الإنجليزى على بيع رمضان صبحى نظير المبلغ المشار إليه.. وكان قد سبق هذه الخطوة جلسة جمعت أمير توفيق مدير التعاقدات مع اللاعب وتم الاتفاق على حقوقه المالية.