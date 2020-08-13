شكرا لقرائتكم خبر عن مواقع التصوير تستقبل 4 مسلسلات جديدة للعرض فى الموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الاستوديوهات وأماكن التصوير لاستقبال عدد من المسلسلات الجديدة التى تنتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، والتى يعمل صناعها على التحضير لها من أجل عرضها على القنوات الفضائية فى الموسم الشتوى الذى يبدأ فى شهر نوفمبر المقبل، حيث تعمل شركة سينرجى على التحضير لـ 4 مسلسلات من أجل البدء فى تصويرهم خلال شهر أغسطس الجارى.

أول المسلسلات التى تستعد لدخول بلاتوهات التصوير هى "لؤلؤ" بطولة الفنانة مى عمر، حيث انتهى القائمون عليه من التحضيرات ومعاينة أماكن التصوير واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء تصوير أول مشاهد العمل يوم السبت المقبل، والعمل تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.

Advertisements



مى عمر

ثانى المسلسلات "جمال الحريم" الذى تعمل مخرجته منال الصيفى على التحضيرات الخاصه به واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة وذلك بعد الاستقرار على الأبطال الرئيسين وهم نور اللبنانية وخالد سليم ودينا فؤاد وحازم سمير وفراس سعيد والعمل مقرر البدء فى تصويره نهاية شهر أغسطس الجارى وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة وتدور أحداثه فى اطار رعب تشويقى حول والجثث والمقابر وعالم الجن والعفاريت.



نور

كما بدأت شركة سينرجى فى التحضيرات الأولى لمسلسل "ضربة معلم" بطولة النجم محمد رجب وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق، حيث ينتظر صناع العمل الانتهاء من كتابة الـ 10 حلقات الأولى من أجل بدء تشريحات الأبطال المشاركين فى العمل الذى يسجل التعاون الثانى على التوالى بين محمد رجب وأحمد عبد الفتاح واسماعيل فاروق بعدما قدموا مسلسل "الأخ الكبير" فى شهر يناير الماضى.



محمد رجب

أما المسلسل الرابع الذى يتم التحضير له أيضا هو "فى يوم وليلة" من 45 حلقة، بطولة أحمد رزق وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل ومن المقرر البدء فى تصويره نهاية شهر أغسطس الجارى بعد الاستقرار على الفنانين المشاركين فى البطولة، ويسجل العمل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما "بخط الايد" فى شهر يناير الماضى.