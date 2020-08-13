شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف بعد حفل زفافه: زوجتى معندهاش أى حساب على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان الفلسطيني محمد عساف أن يكون لدى زوجته أى حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الحسابات الموجودة باسمها حاليا غير حقيقة، معربا عن شكره الشديد لكل من هنأه بحفل زفافه.



محمد عساف

وغرد محمد عساف عبر تويتر قائلا :"حبايبي في كل مكان ...حبيت أحكيلكم..شكرا على تهانيكم الجميلة بمناسبة زواجي...و يا رب يسعدكم جميعا و يعطيكم الصحة و الهنا. و بحب أشدّد إنه زوجتي ما عندها أي حساب على سوشيال ميديا. كل الموجود حاليا مش حقيقي. بحبكم وبشكركم".



محمد عساف وزوجته

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة قالوا إنها من حفل زفاف محمد عساف الذي أقيم في الآونة الأخيرة، وذلك بعد ساعات من تداول فيديوهات ظهر فيها الفنان الفلسطينى محمد عساف وهو يرقص مع عروسته على مهرجان " بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال، وتداول رواد موقع " انستجرام" فيديوهات من حفل زفاف الفنان الفلسطيني محمد عساف في دبى، واقتصر الحفل على عدد قليل فقط من الأهل والأقارب بسبب أزمة كورونا، كما تداولت بعض الصفحات معلومات عن الزوجة وهى ريم عودة، تبلغ من العمر 22 عاماً، وهي فلسطينية من أم دنماركية، تعيش في دبي، ولا تعمل بالمجال الفنى.

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وكان لدى الفنان محمد عساف تجربة خطوبة سابقة لم يكتب لها النجاح، مع المذيعة الفلسطينية لينا القيشاوي، التي استمرت مدة قصيرة.

وأحدث أغانى محمد عساف "شهالحلاوه" وهى باللهجة العراقية وطرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود، ويأتي طرح هذه الأغنية بعد النجاح الذى حققه عساف من خلال طرح أغنيتين مؤخرا هم "مكانك خالى"، "بصراحة".

وكان الفنان محمد عساف، أحيا حفلا غنائيا على مسرح المجاز فى إمارة الشارقة، وقدم خلال هذا الحفل الفنى الكبير مجموعة متنوعة من الأغنيات الوطنية والرومانسية كانت البداية بأغنية بصراحة التى حققت انتشارا واسعا، وتلاها بعدد من الأغنيات والمواويل منها أغنية الهوارة ورددها معه جمهوره الحاضر فى مسرح المجاز " هوّر يابو الهوارة .. تحلى الليلة الهوارة والتى كتب كلماتها الشاعر الفلسطينى سامى عفانة".