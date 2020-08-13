آخرهم فلوكس| فنانون هاجموا هاني شاكر.. أحدهم اقتحم النقابة وآخر اتهمه بالتسبب في إصابته بنزيف المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هاجم الفنان أحمد فلوكس، الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي، الذي توفي مؤخرًا.

فلوكس لم يكن أول من هاجموا نقيب الموسيقيين، ونستعرض في السطور التالية أبرز الفنانين الذين هاجموا هاني شاكر:

أحمد فلوكس

بدأ هجوم فلوكس على "شاكر"، بسبب نعي الأخير لليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي، وقال "فلوكس" في فيديو عبر "إنستجرام": "أنا شلت اللايف بتاعي عشان أبويا علمني مغلطش في حد كبير، معرفش مصطفى ولكن متابعه من أسبوع، محدش زاره غير تامر حسني، بقاله 7 أيام بيناشد حد عشان يدخل مستشفى، محدش كتب عنه حتى في طبق اليوم، دلوقتي كله الله يرحمه، بما فيهم الأستاذ الفاضل الكبير هاني شاكر، اللي قالك أنا معرفوش، بس قلبي وجعني، طب قلبك ما وجعكش وهو مش لاقي مستشفى تستقبله وهو عنده جلطة في مخه، اتقوا الله، كفاية متاجرة بالبني آدمين".

وأكد قائلا: "اللي عرف القصة لما تامر حسني راح زاره، أستاذ هاني شاكر هو تامر حسني النقيب ولا أنت، شاب صغير والفنانين والفنانات كنتوا فين لما كان عايز يمثل، مخلتهوش يمثل ليه، ولا لما مات افتكرتوا".

بدوره، تقدم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية باعتذار رسمي لهانى شاكر، بعد رفض الأخير اعتذار فلوكس، الذي بث فيديو مباشر على صفحته على موقع (فيسبوك) يعتذر فيه للفنان هاني شاكر بعد انتقاد الجمهور الحاد له.

حمو بيكا

الجميع يتذكر الأزمة القائمة بين مطرب المهرجانات حمو بيكا، والفنان هاني شاكر، على خلفية منع الأخير منحه تصريح بالغناء، ومن جانبه اقتحم "بيكا"، مقر النقابة وبث فيديو مباشر له وهدد بإزالتها من على وجه الأرض.

ومن جانبه، حرر "شاكر"، بلاغًا إلى النائب العام ضد "حمو بيكا"، وعلق على الأزمة: "وصلنا لهذه الدرجة من الإسفاف، أنا حزين على المستوى الذي وصلنا له في التعامل مع بعضنا البعض، فينبغي أن نتحلى بالأدب والأخلاق".

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إيمان البحر درويش

في نهاية عام 2017، قدم هاني شاكر ضد المطرب إيمان البحر درويش بلاغًا يتهمه فيه بتحريض سيد عشماوي الشهير بـ"سيد الأبيض" عازف الإيقاع المشطوب من نقابة المهن الموسيقية على سبه وقذفه ونشر فيديوهات مسيئة لسمعته، مما جعل درويش يرد على تلك الاتهامات وأوضح من خلاله أنها مجرد افتراءات وليس لها علاقة به، وبعدها بفترة عاد "درويش"، لشن هجوم على شاكر بعد إصابته بنزيف حاد في المخ.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له على برنامج "آخر النهار" أن الأخير تاجر بمرضه أمام الرأي العام، مؤكدًا أن سبب إصابته بنزيف حاد في المخ يرجع إلى الشائعات التي أصدرها هاني شاكر حول أنه مهددا بالسجن وحرمانه من الغناء.

حسن إش إش

هاجم الملحن حسن إش إش، نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، مؤكدًا أن هناك تعنتا من جانبهم، مؤكدًا أنه لن يترك حقه، مضيفا: "النقابة مليئة بالفساد المسكوت عنه، وقضية الرشوة الجنسية لفقت لي من قبل مسؤولي النقابة".

وأضاف: "النقيب الحالي الفنان هاني شاكر لم يقف معانا في أي أزمة، وجاء في النهاية للاستماع إلى الفاسدين داخل النقابة، وحاولت التواصل معاه أكثر من مرة ولم يرد على اتصالاتي، متابعا: "هاني شاكر ضعيف".

مصطفى كامل



الخلاف بين مصطفى كامل وهانى شاكر، يرجع حينما أقام الأول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها باستبعاد ترشح هاني شاكر من انتخابات المهن الموسيقية، وذلك لعدم توافر شروط الترشح فيه، وأنه يمتلك سجلاً تجاريًا وشركة إنتاج موسيقي تسمى "توب" وهو ما يتعارض مع لائحة النقابة.

وطالب في دعوته بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية وبطلان نتيجتها، ورفضت لجنة الطعون بنقابة المهن الموسيقية الطعن المقدم من الفنان مصطفى كامل، ضد الفنان هاني شاكر، باستبعاده قبل إجراء الانتخابات، وقتها.