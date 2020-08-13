فيديو| شاهد ماذا فعلت مي حلمي بفستان زفافها قبل انفصالها بأيام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، بانفصال الفنان محمد رشاد عن زوجته المذيعة مي حلمي.

وكانت مي حلمي، قد عرضت فستان زفافها للتبرع عبر حسابها على إنستجرام، منذ 6 أيام، وتحديدا قبل انتشار خبر انفصالها عن زوجها محمد رشاد.

وكتبت مي، على الفيديو الذي طرحته بصحبة فستانها: "المرة دي غير قررت أهدى فستان فرحي لعروسه هتتجوز قريب، أيوه فستان من فساتيني هدية بما أنى أكتر عروسة لبست فساتين فرح لنفس ذات الفرح فقررت أهدي فستان منهم وخصوصًا أقربهم لقلبي لحد يكون قرب يتجوز حد يكون ناقصة فستان الفرح بما أني عارفة معاناة فستان الفرح عاملة ازاي، الفرحة مش أني أركن الفستان فوق الدولاب بعد الجواز الفرحة أني أفرح غيري بأغلى حاجة عندي".

وأضافت: "اه ليه ذكرى حلوة، بس أنا لبست بدل الفستان أربعة، ايه المشكلة أما أهدى حد فستان من 4، ويا ريت كلنا نعمل كده مدام مش هنلبسوا تاني نفرح غيرنا مش بس فستان الفوتوسيشن كمان هدية، والمكياج كمان هيكون هدية، واسمحولي احضر الفرح لو مش هضايقكم".

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وكشفت مصادر مقربة من الطرفين انفصالهما في سرية تامة بعد وقوع خلافات متكررة بينهما الفترة الأخيرة، والتزم الثنائي الصمت.

وبالبحث داخل حساب مي حلمي عبر "إنستجرام"، وجدنا إنها ما زالت تحتفظ بصورها مع رشاد ولم تلغِ متابعتها له عبر الموقع.

جدير بالذكر أن زواج رشاد ومي واجه أزمة في ليلة زفافهما قبل عام، وتم إلغاء الحفل، إلى أن تم الصلح وتزوجا فيما بعد.

وشارك محمد رشاد الموسم الرمضاني المنقضي، للمرة الأولى ممثلًا في مسلسل "ليالينا 80"، بطولة: "صابرين، إياد نصار، خالد الصاوي، غادة عادل"، ومن إنتاج شركة سينرجي.