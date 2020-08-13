تفاصيل .. انتهاء الأزمة بين هاني شاكر وأحمد فلوكس

نشبت أزمة كبيرة بين نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، والفنان أحمد فلوكس، وذلك عقب تصريحات أحمد عقب على وفاة الإنفلونسر مصطفى حفناوي.

ونشر أحمد فلوكس فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وصرح من خلاله قائلًا: كنتم فين لما كان مصطفى بيدور على مستشفى يتعالج فيها .. جايين دلوقتي تنعوه؟! وهاجم بعض أعضاء النقابة المهن الموسيقية قائلاً: كيف تنعوه ومحدش فيكم ساعده يلاقي مستشفى.. ومكنش مصطفى لوحده وغيره زي الملحن أو موزع اللي توفاه الله منذ فترة.

كما أشاد فلوكس بالنجم الكبير تامر حسني مشيرًا إلى أن تامر حسني الوحيد الذي زار مصطفى في المستشفى.

ومن ناحيتها نشر فلوكس فيديو يعتذر من خلاله، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، حيث صرح قائلًا: بحترم بشدة أستاذ هاني شاكر رجل قامة وقيمة كبيرة .. وطبعًا هو صديق والدي .. أنا مقصدوتش أني أغلط فيه .. ومش بتكلم على أن مصطفى ملقاش مصطفى .. في النهاية الله يرحمه ..

وأضاف فلوكس قائلًا: القصة كلها أن كم الناس اللي بتنعي وهم

لم يعرفوا مصطفى من الأساس .. وكان كلامي واضح أنتوا كنتم فين .. هو صحيح كان في المستشفى ولكنه أتشخص غلط ..

وأنهى فلوكس حديثه مشيدًا بهاني شاكر: أستاذ هاني شاكر رجله له قامة وله مقامته، كونه نقيب مهن موسيقية .. ومتأكد أنه لا يعرف كم الأخبار التي انتشرت .. ولكن خروجي عن الشعور كان بسبب أن استخدام السوشيال ميديا يستغل حرم الميت من أجل الشهرة والشو .. وخاصة أن هناك كثيرين ينعون شخص دون سابق معرفة .. هذه مزايدة على حساب الموتى.

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ومن ناحيتها رفض نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، اعتذار الفنان أحمد فلوكس، حيث صرح قائلًا: لا أقبل كلامه ولا اعتذاره، ولا عايز أكلمه أو أعرفه، ولا أقبل هذه النوعية من التعامل.



وأضاف هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة، والمذاع على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أنه لا يعرف

الإنفلونسر مصطفى حفناوي ولكن موته أوجع قلبه كشاب مثل ابنته التي توفيت في شبابها، لكنه فوجئ بانتقاد فلوكس له واتهامه دون مبرر، متابعًا: هذه مساوئ السوشيال ميديا اللي ورتنا بلاوي.. لكن جمهوري وغيرهم أخذوا حقي منه.

ثم أعلن الفنان أحمد فلوكس انتهاء الأزمة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث صرح قائلًا: أنا لن أرد على كلام أستاذ هاني شاكر .. أستاذ هاني قامه كبيرة و لايمكن أبدًا أقول كلمه بعد كلامه .. أنا وجهت نظري كانت واضحه .. حتي لو زعل فاله الحق .. وله كل الحب .. و أرفض نهائي الظهور في برنامج أستاذ وائل الإبراشي للرد على كلام نقيب الموسيقين .. و لن أرد .. الموضوع بالنسبالي اتقفل و قدمت اعتذار و الأستاذ الكبير يقول ما يحلو له و علينا الصمت و عدم الرد فلا كلام بعد الكبير سواء الدكتور أخي الأكبر د. أشرف زكي أو أخونا الأكبر قيمة و مقامًا و نجومية و تاريخ الأستاذ هاني شاكر .. الموضوع اتقفل و خلص .. شكرًا.