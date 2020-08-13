أكشاي كومار نجم بوليوود الوحيد في قائمة فوربس لأعلى 10 ممثلين أجراً

رنا صلاح الدين - انخفض تصنيف أكشاي كومار درجتين عن العام الماضي - في قائمة فوربس لعام 2019 لأعلى الممثلين أجراً ، احتل أكشاي كومار المركز الرابع، ويتصدر قائمة هذا العام المصارع الذي تحول إلى التمثيل دواين جونسون (بتقدر بـ 87.5 مليون دولار) ، الذي تصدّر أيضًا القائمة العام الماضي.

ونشرت صحيفة «فوربس» الأمريكية قائمة الممثلين الأعلى أجرًا في العالم لعام 2020، والتي تصدرها الممثل دواين جونسون الملقب بـ«ذا روك»، بفضل صفقة خيالية من منصة «نيتفلكس»، وعقد رعاية ضخم من شركة رياضية؛ حيث تضمنت القائمة 7 ممثلين من الولايات المتحدة، وممثلًا كنديًّا، واثنين من الهند والصين، في القائمة السنوية التي تكشف عن الأرقام الخيالية لدخل نجوم السينما من حول العالم.

وجاءت القائمة كالآتي:

10 – جاكي تشان (40 مليون دولار سنويًّا).

بالرغم من كبر سنه، لا يزال النجم الصيني الأمريكي جاكي تشان، يدخل عشرات الملايين في حسابه سنويًّا، فبالإضافة إلى دخله من الأفلام، فتشان يدخل الملايين من عقود الرعاية والإعلانات.

9 – آدم ساندلر (41 مليون دولار سنويًّا).

تبنت منصة «نيتفلكس» الممثل الأمريكي الكوميدي آدم ساندلر هذا العام، ووقعت معه عقدًا طويل الأمد لإنتاج أفلامه عبر منصتها، وهو ما أدخل له 41 مليون دولار في 2020.

8 – ويل سميث (44.5 مليون دولار سنويًّا)

نجح ويل سميث بتحويل حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى طريقة دخل ضخمة، فاستغل منصتي «سناب شات وإنستجرام»، لإنتاج الفيديوهات والبرامج الحصرية لهم.

7 – لين مانويل ميراندا (45.5 مليون دولار سنويًّا)

يعتبر الفنان المسرحي ذو الأصول اللاتينية، لين مانويل ميراندا، دخيلًا غريبًا على القائمة، لكن مسرحيته الخاصة الشهيرة على مسرح برودواي في نيويورك، تم بيعها لشركة ديزني لإنتاجها كفيلم ضخم.

6 – أكشاي كومار (48.5 مليون دولار سنويًّا)

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كومار أصبح نجم بوليوود الوحيد في القائمة الغنية، بفضل مسلسل ضخم جديد يعمل عليه مع منصة «أمازون»، ولكن دخله يأتي بشكل كبير من عقود الرعاية ومنتجاته الخاصة.

5 – فين ديزل (54 مليون دولار سنويًّا)

النجم الأمريكي الشهير بعضلاته المفتولة، حقق أكثر من 50 مليون دولار هذا العام، بفضل عمله كمنتج لنسخة كارتونية من فيلم «فاست آند فيوريوس» الشهير.

4 – بين أفليك (55 مليون دولار سنويًّا)

عودة أفليك إلى السينما عن طريق فيلمين أعاداه إلى قائمة المليونيرات.

3 – مارك والبيرج (58 مليون دولار سنويًّا)

نجح والبيرج بالعودة بقوة إلى الساحة غبر فيلم أنتجته منصة «نيتفليكس»، ولاقى رواجًا كبيرًا، كما أدخل الملايين بإنتاجه عددًا من المسلسلات الوثائقية.

2 – راين رينولدز (71.5 مليون دولار سنويًّا)

حصد الممثل الكندي رينولدز عشرات الملايين بفضل أفلامه على منصة نيتفلكس.

1 – دواين جونسون «ذا روك» (87.5 مليون دولار سنويًّا)

للعام الثاني على التوالي، تصدر المصارع السابق «ذا روك» قائمة أغنى الممثلين، واقترب من 90 مليون دولار، بفضل شعبيته الجارفة التي تدفع شركات الإنتاج لدفع مبالغ طائلة للتعاقد معه، بالإضافة إلى عقد رياضي مع شركة «أندر أرمور».