شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: لا تربيتى ولا سنى يسمحوا أنى أرد على قامة كبيرة زى هانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد فلوكس، إن ما أغضبه فيما يتعلق بنعى اليوتيوبر مصطفى حفناوى، أن الجميع خرج ينعى دون أن يعلم شيئا عنه، الأمر الذى يعد متاجرة، مشدداً على أنه لم يقصد الهجوم على الفنان هانى شاكر بشخصه، وتابع: "عندما يكتب الفنان هانى شاكر بوست على حد ميعرفهوش فهو يمثل نقابة المهن الموسيقية المصرية مش كأمير الغناء العربى". وأضاف "فلوكس"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يسب أحدا فيما كتبه أو ما قاله فى هذا الصدد، وتابع: "أنا مشتمتش".

وتعليقاً على رد نقيب المهن الموسيقية هانى شاكر عليه، قال "فلوكس": "أنت قامة كبيرة جداً وأنا مقدرش أرد على الكلام ده نهائي.. لا تربيتى ولا وضعى ولا سنى يسمح أنى أرد على قامة كبيرة زى الأستاذ هانى شاكر.. هانى شاكر اسم كبير".

وكان علق الفنان أحمد فلوكس من جديد على أزمته مع المطرب هاني شاكر التي أثيرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما هاجم "فلوكس" نقيب الموسيقيين بعد نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي.

وقال "فلوكس" في تصريحات خاصة إنه كان لا يريد أن يعلق على هذه الأزمة مرة ثانية، وأشار إلى أن من حق الفنان هاني شاكر التعليق والخروج فى القنوات والتحدث عن الأزمة لافتًا إلى أنه يقدر هاني شاكر ويحترمه كفنان كبير وقامة وقيمة كبيرة في عالم الغناء والفن.

وتابع فلوكس قائلا إنه حينما قدم اعتذارًا للفنان هاني شاكر كان بناء على طلب من نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الذي يعتبره بمثابة والده وأخ كبير له، مشيرًا إلى أنه حينما وجه عتابه لـ"هاني شاكر" بعد نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي كان من باب أنه نقيب للموسيقيين ويمثل تلك الجهة، دون أن تكون لديه أو لدى غيره من المتعاطفين أي دراية باليوتيوبر الراحل.

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وأضاف "فلوكس" أنه ليس في حاجة لـ"يعمل أفلام على حد" كما قال هاني شاكر في رده الغاضب على فلوكس، مضيفًا أنه ممثل ويصور أفلامًا بالفعل وليس فى حاجة إلى ذلك.

واتفق أحمد فلوكس مع هاني شاكر في الهجوم على "زمن السوشيال ميديا" مؤكدًا أنه فنان وليس نجم سوشيال ميديا، مضيفًا أنه يتفق مع هاني شاكر بالفعل، وإن كان الأخير لجأ لـ السوشيال ميديا نفسها في نعي يوتيوبر لا يعرف عنه شيئا وهو ما لم يفعله مع طبيب الغلابة مثلاً.

كما رد "فلوكس" على جزئية أنه لا يستمع إلى المطرب هاني شاكر، مؤكدًا لأنه ليس من جيله بل يستمع إلى عمرو دياب ومحمد منير لأنهما الأقرب له.

ورفض التعليق على الهجوم الذي تعرض له من بعض منتسبي نقابة المهن الموسيقية الذين هاجموه، وأكد مرارا وتكرارا احترامه لـ هاني شاكر كقامة وقيمة كبيرة في عالم الغناء.

واختتم "فلوكس" كلامه قائلاً إن هاني شاكر قال إنه لو كان عضوًا عنده في نقابته سيشطبه، ورد قائلا إن النقيب يجب أن يكون والدًا لأبنائه من الفنانين، فليس مهمة النقيب شطب العضو، بل الحفاظ على مصالحه وحمايته، أسوة بما يفعل النقيب أشرف زكي.